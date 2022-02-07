Впливаючи на зовнішню та внутрішню політику і, як результат, ведучи до розпаду країни. В гарантії нерозширення НАТО Кремль не вірить, врешті-решт він сам порушив всі можливі гарантії.

Читайте Зараз у Путіна останній шанс

У що вірить Путін

А от у роздачу російських паспортів – вірить, причому не тільки на окупованій території. В блокування Донбасом всіх перспектив України – теж. Мова не про не тільки про НАТО. Хтось серйозно думає, що Путін дозволить Україні стати другою Фінляндією? Згадайте з чого почався Майдан: з непідписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові запроваджувати проти Росії нові посилені санкції.

За словами Клімкіна, Путін хоче позбавити Україну майбутнього / Фото Getty Images

Важливо Може статися справжній "країнопад": про що домовилися Путін та Сі Цзіньпін

Путін хоче компромісів

Саме тому всі дискусії про "інтерпретацію" мінських домовленостей – це дискусії про нашу незалежність.

Макрона можна зрозуміти, в нього скоро вибори. Він хоче компромісів. Хай він зрозуміє нас: для нас існування України – не предмет компромісів.

Путін 100% вистрілить, коли відчує розбалансованість, – інтерв'ю Клімкіна: дивіться відео