Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Эйдман, отметив, что Монголия – демократическая страна, где определенные позиции имеют традиционные пророссийские силы. Также там есть широкая демократическая коалиция, которая ориентируется на западный мир.

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Чего ожидать от визита

Как отметил Эйдман, Монголия сильно опасается Китая, поэтому старается дружить со всеми – Соединенными Штатами, Россией и т.п. Они делают все возможное, чтобы Китай даже не задумывался их захватить.

Думаю, что ничего конкретного в результате визита не будет. Монголия не имеет мощного экономического потенциала. И помогать России в военной сфере не будет. Даже политики, которые благосклонны к России, не помогали бы ей. Они не хотят портить отношения с Западом,

– заметил Эйдман.

Путину же нужно демонстрировать, что все у него идет по плану; что он может представлять интересы России за рубежом. Это – обычная "показуха". Путин "отрабатывает номер" и показывает, что якобы его готовы принимать за рубежом.

Важно, что Монголия ратифицировала Римский статут, поэтому Путина должны были бы там арестовать. Вряд ли там это сделают. Однако в Монголии судебная власть действительно является независимой от исполнительной власти. Поэтому могут произойти определенные казусы.

Не исключаю, что будут неприятные сюрпризы для Путина. Что какой-то судья выдаст ордер на арест на своем уровне. Конечно, этого не выполнят. Но какое-то психологическое давление на Путина будет,

– отметил Эйдман.

Обратите внимание! МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина. Его подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей в Россию.