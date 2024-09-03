Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что Украина уже осудила визит Путина в Монголию.

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Может быть опасный прецедент

Как отметил Романюк, Монголия является членом Международного уголовного суда. А в 2023 году один из монгольских судей получил свою должность в МУС. Всем известно, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, но его в Монголии не задержали.

Украина не имеет прямого выхода в Монголию. Но есть дипломатические отношения. Надо на это реагировать. Конечно, стоит понимать, что Монголия является "зажатой" между Россией и Китаем. У нее другого выхода, как сотрудничать с Россией и Китаем, нет. Эти страны окружают Монголию,

– сказал Романюк.

В то же время таким образом Путин демонстрирует превосходство и пренебрежение над международным правом, демократией, ценностями и т.п. Важно, чтобы этот визит не имел последствия в будущем.

Может быть прецедент, что другие страны согласятся на визиты. Говорить, что Монголия же никого не арестовала, хоть и на Путина есть ордер на арест,

– отметил Романюк.

Россия пытается не обращать внимание на решение Международного уголовного суда. Путин хочет подкупить руководство Монголии через строительство трубопровода "Сила Сибири 2". Он уже пообещал дешевый газ.

Обратите внимание! В МИД Украины отметили, что Монголия помогла преступнику Путину избежать правосудия. Таким образом они разделили ответственность за его военные преступления.