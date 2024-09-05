Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что Путин сознательно приехал в Монголию. Он хотел продемонстрировать, что никакие ордера на арест от Международного уголовного суда не работают.

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Что известно о визите Путина в Монголию

Как отметил Подоляк, во время визита Путина в Монголию не было подписано никаких существенных документов. Путин просто хотел продемонстрировать своему окружению и другим преступникам, что ничего не будет от ордера на арест.

Конечно, Монголия – суверенное государство. И она имела право подписывать Римский статут, а потом не выполнять его. Но было бы уместно, если бы они предупредили Путина, что тот не может прибыть в Монголию, пока есть действующий ордер от МУС.

Ничего страшного тогда бы не произошло. Россия не стала бы разрывать контракты с Монголией или делать другие жесткие шаги.

Ключевой элемент этой операции – аннуляция репутации МУС. Там более двух десятков ордеров против россиян высокого уровня. Для них нет этого института. Как только мы сядем за стол переговоров на российских условиях, то это будет означать, что они не будут отвечать за масштабные преступления. Россия только укоренит мнение, что имеет "право" заходить к соседям на их территорию; убивать людей; грабить и не отвечать за это,

– подчеркнул Подоляк.

Это только законсервирует политическую систему, которая сегодня построена в России. Но действия Украины и на линии фронта, и дипломатическая активность сдерживают реализацию этого плана России. Особенно повлияла на все операция в Курской области.

До начала Курской операции было много странных для меня и пессимистических анализов в западных медиа, что все пропало; что Россия дожмет; что у нее много ресурсов. Оказалось, что не так много там ресурсов. Треть из них – ресурсы стран, которые под санкциями – КНДР, Иран. Оказывается, что единственное, что у них развивается – милитарная отрасль. То есть санкции "прекрасно" работают!

– отметил Подоляк.

Но не надо отчаиваться. Нужно продолжать работать напрямую. Украина имеет возможность взаимодействовать с общественным мнением разных стран, где удается проговаривать важность победы нашего государства.