Один из таких эпизодов случился на трассе Льгов – Курчатов. Российские военкоры жалуются, что это уже не первый случай "дружественного огня" со стороны российской ТРО.

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Российская ТРО расстреляла кадыровцев

Так, поздно вечером 1 сентября в одном из российских z-пабликов появилось сообщение, что якобы на трассе Льгов – Курчатов ведутся бои с украинской ДРГ. Там отмечалось, что россияне "все контролируют" и прорыв на город и трассу "не допущен".

Впоследствии советник и.о. губернатора Курской области Роман Алехин косвенно подтвердил бои, обвинив военкоров в том они часто говорят "все хорошо", что ставит под угрозу жизни гражданских.

Но главное, если все так хорошо, то почему вчера до ночи были бои с ДРГ на трассе Льгов – Курчатов? Если у нас колоссальное преимущество во всем, то почему противник давит на многих участках и продвигается, в частности, пытаясь отрезать пути логистики для нескольких районов?

– пишет Алехин.

Впоследствии военкоры рассказали, что российская ТРО наслушалась рассказов о ДРГ в районе трассы, поэтому начала стрелять по всему, что движется. Якобы были раненые, но без погибших. А была ли там украинская ДРГ – россияне уже не знают и сами.

Позже также выяснилось, что под дружественный огонь на трассе Льгов – Курчатов попали связисты из "Ахмата" чеченского диктатора Рамзана Кадырова.