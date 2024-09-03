Один з таких епізодів трапився на трасі Льгов – Курчатов. Російські воєнкори скаржаться, що це вже не перший випадок "дружнього вогню" з боку російської ТРО.

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Російська ТРО розстріляла кадирівців

Так, пізно ввечері 1 вересня в одному з російських z-пабліків з'явилося повідомлення, що нібито на трасі Льгов – Курчатов ведуться бої з українською ДРГ. Там зазначалося, що росіяни "все контролюють" і прорив на місто та трасу "не допущено".

Згодом радник т.в.о. губернатора Курської області Роман Альохін опосередковано підтвердив бої, звинувативши воєнкорів у тому вони часто говорять "все добре", що ставить під загрозу життя цивільних.

Але головне, якщо все так добре, то чому вчора до ночі були бої з ДРГ на трасі Льгов – Курчатов? Якщо в нас колосальна перевага у всьому, то чому противник тисне на багатьох ділянках і просувається, зокрема, намагаючись відрізати шляхи логістики для кількох районів?

– пише Альохін.

Згодом воєнкори розповіли, що російська ТРО наслухалася розповідей про ДРГ у районі траси, тому почала стріляти по всьому, що рухається. Нібито були поранені, але без загиблих. А чи була там українська ДРГ – росіяни вже не знають і самі.

Пізніше також з’ясувалося, що під дружній вогонь на трасі Льгов – Курчатов потрапили зв’язківці з "Ахмата" чеченського диктатора Рамзана Кадирова.