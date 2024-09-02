За словами Зеленського, операція у Курській області "виконує свої завдання і йде за планом".

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Донбас лишається для противника пріоритетом

Водночас президент припустив, що дії на території ворога можуть допомогти зменшити його тиск на Покровському і Торецькому напрямках. Однак цього зараз не відбувається. Політик визнав, що ситуація на цих ділянках фронту складна.

Зеленський нагадав, що повна окупація Донбасу завжди була головною ціллю Кремля. Саме тому власне він зосередив там найбільш бойові російські бригади.

Водночас президент розказав, що просувань на Донеччині останні дві доби не було. Про це йшлося у доповіді Головкома Сирського.

В Інституті вивчення війни уточнили, що у Курській області ЗСУ зайняли територію площею близько 1300 квадратних кілометрів протягом майже трьох тижнів.