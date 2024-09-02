Адміністрація Байдена досі розглядає запит Києва, тож остаточного рішення про дозвіл або його відсутність немає. Радник голови ОП Михайло Подоляк у розмові з 24 Каналом пояснив, чому дозвіл на удари американськими ракетами по Росії важливий не лише для України, а й для усього світу.

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З союзниками потрібно говорити відкрито

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров під час робочої поїздки у США надали американським високопосадовцям список цілей в Росії для ударів ракетами ATACMS. Наразі Сполучені Штати не змінили своєї позиції щодо ударів вглиб Росії.

У будь-якому випадку переговори, особливо з ключовими партнерами, які дають найбільше зброї, будуть позитивними. Вони дадуть можливість ще на пів кроку – крок наблизитися до реалізації ключової ідеї – завдання ударів по території Росії. Це є законним правом України,

– наголосив Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Україна не може працювати з союзниками не прозоро, адже це ставить під ризик подальшу допомогу та підтримку, зокрема з боку Сполучених Штатів. Саме тому було ухвалене рішення про формування списку цілей для ударів у Росії.

"Треба відкрито говорити що і як ми будемо робити та для чого будемо використовувати їхню зброю. Це вже питання внутрішніх електоральних настроїв – щоб у самих Сполучених Штатах розуміли, як застосовуватимуть їхню зброю та чому потрібно надати дозвіл для ураження російської інфраструктури на глибокій відстані", – зауважив радник голови ОП.

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Подоляк також наголосив, що зараз Україна на різних рівнях покращує захист своєї інформації, аби Росія не отримала до неї доступу. Це стосується і списку цілей для ураження ракетами ATACMS. Безумовно, дані про плани України не мають опинитися у руках агресора.

"Не думаю, що наші партнери зацікавлені в тому, щоб передавати щось Росії. Це, м'яко кажучи, тому що сьогодні Росію сприймають інакше – як країну без гальма, яка летить у прірву. Безумовно, їм не треба допомагати", – додав Подоляк.

Чому важливо отримати дозвіл

Українська делегація у США на чолі з Єрмаком та Умєровим має донести США важливість дозволу на удари по Росії. Адже це не лише важливий оборонний крок для України, але й для самого світу та його усталених правил. Адже країна, на яку напали, має право захищатися усіма способами.

Це важливо для захисту ключового юридичного конструкта сучасного світу – міжнародного права. Якщо є певні правила, якщо є гарантії, то треба, аби це працювало. Інакше до цього ставитимуться як до чогось, що не існує,

– пояснив радник голови ОП.

Крім того, дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по Росії зможуть суттєво вплинути на сприйняття війни самими росіянами. Війна вже потроху переходить на територію Росії, однак цього не достатньо.

"Ключове – це не лише ураження певного об'єкта "тут і зараз", але й завдання масованих ударів, які даватимуть відчуття війни. А тоді не лише у Курській області, а скрізь говоритимуть, що війна вже на території Росії, що Путін – не той суб'єкт, який може щось гарантувати, що немає сильної армії у Росії. Росіяни будуть шоковані, ви побачите зміни навіть на федеральних каналах", – наголосив Подоляк.

Безумовно, Росія має зрозуміти, що нестиме покарання за свої злочини. Їхні рішення та дії більше не можуть залишатися без реакції міжнародної спільноти, адже війни та геноцид продовжаться. Не лише в Україні.