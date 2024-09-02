По словам Зеленского, операция в Курской области "выполняет свои задачи и идет по плану".

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Донбасс остается для противника приоритетом

В то же время президент предположил, что действия на территории врага могут помочь уменьшить его давление на Покровском и Торецком направлениях. Однако этого сейчас не происходит. Политик признал, что ситуация на этих участках фронта сложная.

Зеленский напомнил, что полная оккупация Донбасса всегда была главной целью Кремля. Именно поэтому собственно он сосредоточил там наиболее боевые российские бригады.

В то же время президент рассказал, что продвижений в Донецкой области последние двое суток не было. Об этом говорилось в докладе Главкома Сырского.

В Институте изучения войны уточнили, что в Курской области ВСУ заняли территорию площадью около 1300 квадратных километров в течение почти трех недель.