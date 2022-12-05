Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 канал. Он отметил, что сначала в Беларусь прибыл специальный борт российского минобороны с комиссией, которая, вероятно, будет инспектировать белорусскую армию и российские подразделения, что формируются из частично мобилизованных и находятся в Беларуси. Следом прилетел VIP-борт из президентского отряда Путина – на нем был Шойгу.

Обратите внимание Россия и Беларусь изменили соглашение о военном сотрудничестве: Латушко озвучил возможные версии

По словам Жданова, даже нет сомнений, что это была очередная попытка склонить Лукашенко, но тот оказался действительно "твердым орешком". Ведь он сначала даже не встретился с Шойгу, а отправил на встречу министра обороны Хренина. И только после того, как они подписали свое соглашение, Лукашенко все же пришел и пожал руку Шойгу – вот такой была эта встреча.

Как Лукашенко "готовит" войска

Как рассказал Жданов, интересно, что с 1 декабря у белорусской армии начался новый учебный период, и она вышла на полигоны. С какой целью это сделано – занять полигоны и не дать россиянам возможности заниматься там или показать массовость этих учений – сказать трудно. Но факт остается фактом – белорусы снова "учатся".

Какая война? Все учатся, все еще не умеют воевать. Вот примерно такая формулировка вопроса,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что эта "интенсивная подготовка" началась еще 24 февраля текущего года, то есть армия Беларуси готовится к потенциальному вступлению в войну уже десятый месяц. Это хорошо для нас не только тем, что эти группировки не наступают на Украину, но и тем, что во время этих учений тратят огромное количество топлива и боеприпасов. Вот так Лукашенко якобы "готовит" армию к войне.

Олег Жданов рассказал о том, как Лукашенко уклоняется от вступления в войну против Украины: смотрите видео

Россия может готовить вторжение в Беларусь