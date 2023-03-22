Об этом 24 Каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов. По его словам, Китай сегодня видит себя определенным глобальным игроком на мировой арене, который экзистенциально противостоит Западу.

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В то же время, Пекину важно сохранять экономические отношения с США и ЕС. Однако сближаться с Западом Китай не может, поскольку это кардинально разные мировоззрения.

Россия становится "младшим братом" Китая

Как отметил Стуканов, Китай рассматривает карту мира через призму противостояния с Западом. И одним из инструментов в этом противоборстве выступает Россия, которая теряет свои позиции в мире из-за войны против Украины.

Ослабленная Россия становится в некоторой степени младшим братом Китая. Москва подпадает под своеобразный протекторат Пекина, получая определенную защиту. Сейчас Китай оказывает символическую и политическую поддержку России,

– рассказал аналитик.

Важным аспектом этой поддержки является экономическая составляющая. Ведь Китай не дает российской экономике быстро упасть.

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Зачем Китай поддерживает Россию

По словам Стуканова, Пекин делает все это для того, чтобы не дать возможности Западу победить Россию. Ведь в этом случае это может ослабить и сам Китай.

"Китаю выгодно иметь возле себя ослабленную, в некотором роде зависимую Россию, которая за политический и символический жест Си Цзиньпина готова согласиться на определенные экономические соглашения, а также продемонстрировать свою политическую приверженность", – сказал аналитик.

Путин зависим от Си Цзиньпина

В ходе визита лидера Китая в Москву обсуждались пункты "мирного плана", которые Пекин предложил для урегулирования "украинского кризиса" (так в Китае называют войну в Украине).

Владимир Путин говорил о том, что практически все пункты этой инициативы он поддерживает. Этим глава Кремля продемонстрировал свою политическую зависимость от Си Цзиньпина,

– подчеркнул Стуканов.

Он добавил, что пункты "мирной инициативы" Китая достаточно противоречивы и не могут быть реализованы. По словам аналитика, Пекин это отлично осознает. Однако китайские власти используют "мирный план" в своей глобальной игре, целью которой является установить доминирование хотя бы на евразийском континенте.

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