Во время поездки Зеленский ознакомился с внедрением ветеранской политики в регионе. В частности, президенту рассказали о проекте ОВА Титаны.UA, созданом для поддержки защитников и защитниц на пути восстановления и адаптации к гражданской жизни.

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Инициативы для ветеранов

Проект предусматривает, что воины, которые восстановились после тяжелых ранений будут сопровождать ветеранов в каждой громаде области.

Главное ваше достояние – что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим собратьям,

– прокомментировал проект Зеленский.

Глава государства и начальник ОВА Сергей Лысак обсудили с защитниками актуальные для них вопросы, в частности по протезированию, реабилитации и работы.

Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях. Он высказал мнение о том, что ветераны должны быть максимально привлечены к разработке и принятию важных государственных решений.

Также президента ознакомили с услугой "Я – ветеран". Во всех отделениях ЦНАП предоставляют более 500 сервисов для ветеранов, членов их семей и членов семей погибших защитников и защитниц.

Кроме того, в области создали путеводитель ветерана "Пиксель", где содержится вся необходимая информация по реабилитации, протезирование, обучение, работы, бизнеса, спорта и отдыха.

Зеленский посетил Днепропетровскую область / Фото Офис президента