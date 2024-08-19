Так, Силы обороны уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Об этом президент сказал во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Смотрите также "Мы немножко погорели" и "п***а Кавказа": на нефтебазе под Ростовом прогремел новый взрыв

Сотня пленных за раз

Зеленский подчеркнул, что это очень весомый результат. "Это одна из наших целей. И наши действия продолжаются".

Напомним, что украинский лидер имел в виду операцию СБУ. Тогда спецназовцы захватили в плен сразу 102 российских военных. Среди них были срочники, фсбшники, "кадыровцы".

Это произошло 14 августа на территории Курской области. Известно, что захваченные в плен россияне являются военнослужащими 488-го гвардейского мотострелкового полка России. Также были кадыровцы из подразделения "Ахмат".

Украинская операция включала захват разветвленного опорного пункта с подземными коммуникациями.