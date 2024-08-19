Так, Сили оборони вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Про це президент сказав під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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Сотня полонених за раз

Зеленський підкреслив, що це дуже вагомий результат. "Це одна із наших цілей. І наші дії продовжуються".

Нагадаємо, що український лідер мав на увазі операцію СБУ. Тоді спецпризначенці захопили у полон одразу 102 російських військових. Серед них були строковики, фсбшники, "кадирівці".

Це сталося 14 серпня на території Курської області. Відомо, що захоплені у полон росіяни є військовослужбовцями 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії. Також були кадирівці з підрозділу "Ахмат".

Українська операція включала захоплення розгалуженого опорного пункту з підземними комунікаціями.