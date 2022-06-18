О чем говорили во время визита в Одесскую область

Сразу по прибытию глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал всех присутствующих о мерах по обороне региона. Также говорилось о возможных путях, которые помогут организовать коридор для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области.

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По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Участники совещания обсудили вопросы сбора урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.

Не оставили в стороне и вопросы социального обеспечения внутриперемещенных лиц, которые сейчас проживают в Одесской области.

Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий области во время российской агрессии. Также заслушали информацию командующего военно-морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы о ситуации по безопасности в акватории Черного моря и обеспечении подразделений ВМС.



Визит Зеленского в Одесскую область / Фото пресс-службы Президента Украины

Говорили и о последствиях атак по Одесской области

По Одесской области оккупанты нанесли много ударов, поэтому на совещании заслушали информацию о последствиях этих ракетных атак.

К сожалению, жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Глава нашего государства осмотрел жилой дом, который был поврежден 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали 8 человек, среди которых трехмесячный младенец.

Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье,

– сказал Президент.



Жилой дом, поврежденный вражеским обстрелом / Фото пресс-службы Президента Украины

Зеленский побывал еще и в Николаевской области

18 июня Владимир Зеленский неожиданно посетил и Николаев. О его визите вообще никто не сообщал. В ходе поездки президент провел совещание с военными, где обсудил текущую ситуацию в регионе. Они также говорили о состоянии экономики в области и различных инфраструктурных проблемах. В частности, речь шла о возобновлении поставок воды в областной центр.

Также президент вместе с командой посетил одну из местных больниц. Он поблагодарил медиков за важную и непростую работу, а также присвоил почетные звания работникам.

Кроме того, глава государства по прибытию в Николаевскую область встретился с защитниками и защитницами области и вручил им награды. По словам Зеленского, цель его визита – благодарность украинским защитникам за большую работу. Он получил в подарок от воинов кепку, на которой был напечатан девиз их бригады.

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