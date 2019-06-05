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      Визит Трампа в Великобританию: на улицах Лондона не утихают протесты

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      С 3 по 6 июня президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с официальным визитом. На улицы Лондона 5 июня с протестом вышли тысячи людей, которые недовольны его политикой.

      Американский телеканал NBC News сообщил о "десятках тысяч протестующих" в британской столице, и это только один из более десяти крупных протестов во время нынешнего визита Трампа.

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      "Давайте покажем ему, что мы думаем о непоследовательной, ненавистной политике. Трамп и его политика не приветствуются в Великобритании", – сказали в коалиции против Трампа, которая организовала протест.

      Люди выходили с баннерами и призвали американцев "сбросить Трампа". Для того, чтобы их было заметно, протестующие надули огромную фигуру Дональда Трампа и подняли ее в небо над Парламентской площади в Лондоне.

      Среди британцев Трамп является одним из наименее любимых иностранных лидеров, и только 21% опрошенных YouGov выразили положительное мнение о нем. Среди женщин этот показатель снизился до 14%.

      Несмотря на сообщения американских и британских СМИ о тысячных демонстрациях протестов во время визита американского лидера в Лондон, сам Дональд Трамп заявил, что не увидел протестующих за исключением небольшой группы.

      "Когда мы выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там также были тысячи людей, которые аплодировали", – сказал глава Белого дома.

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      Теги: Новости США Протесты Лондон Великобритания Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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