Визит Трампа в Великобританию: на улицах Лондона не утихают протесты
С 3 по 6 июня президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с официальным визитом. На улицы Лондона 5 июня с протестом вышли тысячи людей, которые недовольны его политикой.
Американский телеканал NBC News сообщил о "десятках тысяч протестующих" в британской столице, и это только один из более десяти крупных протестов во время нынешнего визита Трампа.
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"Давайте покажем ему, что мы думаем о непоследовательной, ненавистной политике. Трамп и его политика не приветствуются в Великобритании", – сказали в коалиции против Трампа, которая организовала протест.
Люди выходили с баннерами и призвали американцев "сбросить Трампа". Для того, чтобы их было заметно, протестующие надули огромную фигуру Дональда Трампа и подняли ее в небо над Парламентской площади в Лондоне.
Среди британцев Трамп является одним из наименее любимых иностранных лидеров, и только 21% опрошенных YouGov выразили положительное мнение о нем. Среди женщин этот показатель снизился до 14%.
Несмотря на сообщения американских и британских СМИ о тысячных демонстрациях протестов во время визита американского лидера в Лондон, сам Дональд Трамп заявил, что не увидел протестующих за исключением небольшой группы.
"Когда мы выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там также были тысячи людей, которые аплодировали", – сказал глава Белого дома.
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