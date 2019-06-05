Визит Трампа в Великобританию: на улицах Лондона не утихают протесты

С 3 по 6 июня президент США Дональд Трамп находится в Великобритании с официальным визитом. На улицы Лондона 5 июня с протестом вышли тысячи людей, которые недовольны его политикой.

Американский телеканал NBC News сообщил о "десятках тысяч протестующих" в британской столице, и это только один из более десяти крупных протестов во время нынешнего визита Трампа.

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"Давайте покажем ему, что мы думаем о непоследовательной, ненавистной политике. Трамп и его политика не приветствуются в Великобритании", – сказали в коалиции против Трампа, которая организовала протест.

A couple from Massachusetts said they had taken time out of their vacation to show support for British demonstrators protesting Trump.

“He’s horrid, he’s a misogynist, a racist, a sexist,” said Laura Barnard, 62. “And those are the nice things,” interjected her husband, Rick. pic.twitter.com/eA3RcwMCHi — Saphora (@SaphoraSmith) 4 червня 2019 р.

Shana White, a dual British and American national, said there were so many policies she disagreed with she didn’t know what to put on her placard. “I spent ages deciding,” she said, adding that as a mom she was concerned about migrant children being separated from their families. pic.twitter.com/km3nsIPsDD — Saphora (@SaphoraSmith) 4 червня 2019 р.

Люди выходили с баннерами и призвали американцев "сбросить Трампа". Для того, чтобы их было заметно, протестующие надули огромную фигуру Дональда Трампа и подняли ее в небо над Парламентской площади в Лондоне.

Среди британцев Трамп является одним из наименее любимых иностранных лидеров, и только 21% опрошенных YouGov выразили положительное мнение о нем. Среди женщин этот показатель снизился до 14%.

Несмотря на сообщения американских и британских СМИ о тысячных демонстрациях протестов во время визита американского лидера в Лондон, сам Дональд Трамп заявил, что не увидел протестующих за исключением небольшой группы.

"Когда мы выехали от премьер-министра, королевы, королевской семьи, на улицы вышли тысячи людей, которые приветствовали нас. И даже когда мы подъезжали сегодня, там также были тысячи людей, которые аплодировали", – сказал глава Белого дома.