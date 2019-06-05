Візит Трампа до Великобританії: на вулицях Лондона не вщухають протести

З 3 по 6 червня президент США Дональд Трамп перебуває у Великобританії з офіційним візитом. На вулиці Лондона 5 червня з протестом вийшли тисячі людей, які незадоволені його політикою.

Американський телеканал NBC News повідомив про "десятки тисяч протестувальників" у британській столиці, і це лише один із найбільших з понад десяти протестів під час нинішнього візиту Трампа.

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"Давайте покажемо йому, що ми думаємо про розбіжну, ненависну політику. Трамп і його політика не вітаються в Великій Британії", – сказали в коаліція проти Трампа, яка організовула протест.

A couple from Massachusetts said they had taken time out of their vacation to show support for British demonstrators protesting Trump.

“He’s horrid, he’s a misogynist, a racist, a sexist,” said Laura Barnard, 62. “And those are the nice things,” interjected her husband, Rick. pic.twitter.com/eA3RcwMCHi — Saphora (@SaphoraSmith) 4 червня 2019 р.

Shana White, a dual British and American national, said there were so many policies she disagreed with she didn’t know what to put on her placard. “I spent ages deciding,” she said, adding that as a mom she was concerned about migrant children being separated from their families. pic.twitter.com/km3nsIPsDD — Saphora (@SaphoraSmith) 4 червня 2019 р.

Люди вииходили з банерами і закликали американців "скинути Трампа". Для того, щоб їх було помітно, протестувальники надули величезну фігуру Дональда Трампа й підняли її в небо над Парламентською площею в Лондоні.

Серед британців Трамп є одним з найменш улюблених іноземних лідерів, і тільки 21% опитаних YouGov висловили позитивну думку про нього. Серед жінок цей показник знизився до 14%.

Попри повідомлення американських і британських ЗМІ про тисячні демонстрації протестів під час візиту американського лідера до Лондона, сам Дональд Трамп заявив, що не побачив протестувальників за винятком невеликої групи.

"Коли ми виїхали від прем'єр-міністра, королеви, королівської родини, на вулиці вийшли тисячі людей, які вітали нас. І навіть коли ми під'їжджали сьогодні, там також були тисячі людей, які аплодували", – сказав глава Білого дому.