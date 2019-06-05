Візит Трампа до Великобританії: на вулицях Лондона не вщухають протести
З 3 по 6 червня президент США Дональд Трамп перебуває у Великобританії з офіційним візитом. На вулиці Лондона 5 червня з протестом вийшли тисячі людей, які незадоволені його політикою.
Американський телеканал NBC News повідомив про "десятки тисяч протестувальників" у британській столиці, і це лише один із найбільших з понад десяти протестів під час нинішнього візиту Трампа.
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"Давайте покажемо йому, що ми думаємо про розбіжну, ненависну політику. Трамп і його політика не вітаються в Великій Британії", – сказали в коаліція проти Трампа, яка організовула протест.
Люди вииходили з банерами і закликали американців "скинути Трампа". Для того, щоб їх було помітно, протестувальники надули величезну фігуру Дональда Трампа й підняли її в небо над Парламентською площею в Лондоні.
Серед британців Трамп є одним з найменш улюблених іноземних лідерів, і тільки 21% опитаних YouGov висловили позитивну думку про нього. Серед жінок цей показник знизився до 14%.
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