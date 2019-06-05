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      Візит Трампа до Великобританії: на вулицях Лондона не вщухають протести

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty image

      З 3 по 6 червня президент США Дональд Трамп перебуває у Великобританії з офіційним візитом. На вулиці Лондона 5 червня з протестом вийшли тисячі людей, які незадоволені його політикою.

      Американський телеканал NBC News повідомив про "десятки тисяч протестувальників" у британській столиці, і це лише один із найбільших з понад десяти протестів під час нинішнього візиту Трампа.

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      "Давайте покажемо йому, що ми думаємо про розбіжну, ненависну політику. Трамп і його політика не вітаються в Великій Британії", – сказали в коаліція проти Трампа, яка організовула протест.

      Люди вииходили з банерами і закликали американців "скинути Трампа". Для того, щоб їх було помітно, протестувальники надули величезну фігуру Дональда Трампа й підняли її в небо над Парламентською площею в Лондоні.

      Серед британців Трамп є одним з найменш улюблених іноземних лідерів, і тільки 21% опитаних YouGov висловили позитивну думку про нього. Серед жінок цей показник знизився до 14%.

      Попри повідомлення американських і британських ЗМІ про тисячні демонстрації протестів під час візиту американського лідера до Лондона, сам Дональд Трамп заявив, що не побачив протестувальників за винятком невеликої групи.
       
      "Коли ми виїхали від прем'єр-міністра, королеви, королівської родини, на вулиці вийшли тисячі людей, які вітали нас. І навіть коли ми під'їжджали сьогодні, там також були тисячі людей, які аплодували", – сказав глава Білого дому.
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      Теги: Дональд Трамп Великобританія Лондон Протести Новини США
      Джерело: 24 канал
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