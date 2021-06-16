Об этом идет речь в статье на Цензор.нет

"Чем опасно предоставление доступа к личным данным украинцев компаниям из зоны риска? Очевидно, что это "лакомый кусок" для российских спецслужб, в том числе для вербовки агентов. В интересах Украины и Польши исправить эту ошибку",

— считает издание.

По данным журналистов, победителем тендера стал консорциум из пяти компаний. В него вошли французская группа, включая фирму с китайскими корнями, компания украинских бизнесменов, имеющих негативные отзывы о трудоустройстве украинцев в Польше, и польская Personnel Service S.A. Томаша Мисяка.

"Связи господина Мисяка совершенно очевидны. Он владеет компанией "Ворк сервис", которая лишь недавно избавилась от своего российского филиала. Это огромный бизнес. По стечению обстоятельств российский филиал компании Мисяка сотрудничал со всеми пятью тысячами магазинов, которые принадлежат Михаилу Фридману — крупнейшему олигарху, связанному с солнцевской мафией. Это самая влиятельная российская преступная группировка, основанная военной разведкой ГРУ и действующая в том числе в Польше", – цитирует издание интервью двухлетней давности польского журналиста-расследователя Томаша Пёнтека

По его данным, Мисяк через партнеров связан также с "высокопоставленным "опекуном" денег Владимира Путина".

"Наверняка, связи Мисяка в польских политических кругах и помогли выиграть тендер",

— высказывает свою версию Цензор

По данным ресурса, сам тендер вызывает сомнения из-за исключения из него по формальным признакам или занижения баллов компаниям с наименьшей ценой. Также у журналистов вызывает вопросы предложение победителя оказывать услуги по выдаче разрешений на приграничное передвижение бесплатно, что, по их мнению, может расцениваться, как антиконкурентное действие.

Тендер на оказание услуг на три года польским консульствам в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе и Виннице при обращении с заявлениями на визу или разрешение на пересечение границы в рамках малого приграничного движения объявлен в декабре 2020 года. Прогнозное количество обращений на визу — 2,7 млн, приграничные поездки — 45,1 тыс. Документы принимали до 19 февраля 2021 года. Но за неделю до этого посольство Польши выдало "обширные разъяснения, суть которых сводится к благосклонному отношению к отбору для консорциумов". Итоги отбора подвели 11 июня.