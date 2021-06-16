Про це йдеться у статті на Цензор.нет.

Чим небезпечне надання доступу до особистих даних українців компаніям із зони ризику? Очевидно, що це "ласий шматок" для російських спецслужб, в тому числі для вербування агентів. В інтересах України та Польщі виправити цю помилку,

– вважає видання.

За даними журналістів, переможцем тендера став консорціум з п'яти компаній. До нього увійшли французька група, включаючи фірму з китайськими корінням, компанія українських бізнесменів, що мають негативні відгуки про працевлаштування українців в Польщі, і польська Personnel Service S.A. Томаша Місяка.

"Зв'язки пана Місяка абсолютно очевидні. Він володіє компанією "Ворк сервіс", яка лише недавно позбулася своєї російської філії. Це величезний бізнес. За збігом обставин російська філія компанії Місяка співпрацювала з усіма п'ятьма тисячами магазинів, які належать Михайлу Фрідману – найбільшому олігархові, пов'язаному з сонцевською мафією. Це найвпливовіше російське злочинне угруповання, засноване військовою розвідкою ГРУ і діюча в тому числі в Польщі", – цитує видання інтерв'ю дворічної давнини польського журналіста-розслідувача Томаша Пьонтека.

За його даними, Місяк через партнерів пов'язаний також з "високопоставленим" опікуном "грошей Володимира Путіна".

Напевно, зв'язки Місяка в польських політичних колах і допомогли виграти тендер,

– висловлює свою версію Цензор.нет.

За даними ресурсу, сам тендер викликає сумніви через виключення з нього за формальними ознаками або заниження балів компаніям з найменшою ціною. Також у журналістів викликає питання пропозиція переможця надавати послуги з видачі дозволів на прикордонне пересування безкоштовно, що, на їхню думку, може розцінюватися, як антиконкурентна дія.

Тендер на надання послуг на три роки польським консульствам в Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі та Вінниці з обробки заяв на візу або дозвіл на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху оголошений у грудні 2020 року. Прогнозна кількість звернень на візу – 2,7 млн, прикордонні поїздки – 45,1 тис. Документи приймали до 19 лютого 2021 року. Але за тиждень до цього посольство Польщі видало "великі роз'яснення, суть яких зводиться до прихильного ставлення до відбору для консорціумів". Підсумки відбору підбили 11 червня.