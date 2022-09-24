Российские пропагандисты от счастья сразу разнесли эту новость. Такое заявление выдал министр иностранных дел страны Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН, сообщает 24 канал.

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Визы не отменят

По словам венгерского министра, страна продолжит выдавать визы гражданам страны-агрессора.

Сийярто убеждает, что есть четкая методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима.

Это более сложная и более длинная процедура, чем когда такое соглашение есть. Но если его нет, это не значит, что мы не выдаем визы. Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой,

– сказал он.

Речь идет о шенгенских визах, в частности, многократных. Решения о том, чтобы прекратить выдачу шенгенских виз не принимали.

Также Венгрия не согласится на введение санкций ЕС против россии в энергетике и ядерной сфере.

ЕС хочет отменить упрощенный режим виз для россиян

Европейская комиссия поддержала остановку упрощенного визового режима для всех россиян. Некоторые страны, в частности, Польша и государства Балтии, ограничили въезд на свою территорию гражданам россии.

С 19 сентября россияне не могут въехать в Латвию по шенгенским визам. Как заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, жителей страны-агрессора там не ждут.

Почему визы не отменили полностью: смотрите видео