Російські пропагандисти від щастя одразу ж рознесли цю новину. Таку заяву видав міністр закордонних справ країни Петер Сійярто на полях Генасамблеї ООН, інформує 24 канал.

До теми Ми не хочемо, щоб угорці платили за війну, до якої не мають відношення, – Сійярто про санкції

Візи не скасують

За словами угорського міністра, країна продовжить видавати візи громадянам країни-агресора.

Сійярто переконує, що є чітка методологія, як видавати візи туристам з країн, з якими немає угоди про полегшення візового режиму.

Це складніша і трохи довша процедура, ніж коли така угода є. Але якщо її немає, це не означає, що ми не видаємо візи. Звичайно, ми продовжимо видавати візи відповідно до процедури,

– сказав він.

Мовиться про шенгенські візи, зокрема, багаторазові. Рішення про те, щоб припинити видачу шенгенських віз не приймали.

Також Угорщина не погодиться на запровадження санкцій ЄС проти росії в енергетиці та ядерній сфері.

ЄС хоче скасувати спрощений режим віз для росіян

Європейська комісія підтримала зупинку спрощеного візового режиму для всіх росіян. Деякі країни, зокрема Польща та держави Балтії, обмежили в'їзд на свою територію громадянам росії.

З 19 вересня росіяни не можуть в’їхати до Латвії за шенгенськими візами. Як заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевич, жителів країни-агресорки там не чекають.

Чому візи не скасували повністю: дивіться відео