Эту информацию журналистам сообщила спикер фракции Юлия Палийчук. Стоит добавить, что это случилось после собрания фракции "Слуг народа" 21 февраля впервые с начала войны.
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Что известно о сложении мандата "Слуги народа"
Юлия Палийчук заявила, что заявление 36-летнего Вячеслава Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени политик будет оставаться нардепом.
Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья,
– заявила Палийчук в комментарии Интерфакс-Украина.
Кстати, Медяник сейчас является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
После того, как политик сложит мандат, то в Верховной Раде останется 400 депутатов.
Что известно о Вячеславе Медянике
- Политика избрали в Верховную Раду на выборах 2019 года по 27-му одномандатному избирательному округу Днепропетровской области.
- В движении "ЧЕСТНО" рассказали, что он был одним из тех нардепов, кто в конце 2022 года голосовал за проект закона №5655, который внедрялся в интересах застройщиков и нивелировал влияние граждан на восстановление Украины. Зеленский его до сих пор не подписал, поэтому он не вступил в силу.
- В 2019 году политик был соинициатором 25 законопроектов – это наибольшее количество среди его днепровских коллег.
- Кстати, в декларации за 2019 год нардеп задекларировал подарок от вероятного родственника на 1,06 миллиона гривен. Также его семья владеет едва ли не самым большим количеством недвижимости среди днепровских мажоритарщиков – земельным участком, жилым домом, четырьмя квартирами в Днепре.
- Более того, его жена в 2019 году владела машиной Porsche Cayenne (2018 года выпуска) за 2,2 миллиона гривен.