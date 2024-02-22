Эту информацию журналистам сообщила спикер фракции Юлия Палийчук. Стоит добавить, что это случилось после собрания фракции "Слуг народа" 21 февраля впервые с начала войны.

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Что известно о сложении мандата "Слуги народа"

Юлия Палийчук заявила, что заявление 36-летнего Вячеслава Медяника должны в ближайшее время вынести на голосование. К тому времени политик будет оставаться нардепом.

Да. Он написал заявление по собственному желанию по состоянию здоровья,

– заявила Палийчук в комментарии Интерфакс-Украина.

Кстати, Медяник сейчас является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

После того, как политик сложит мандат, то в Верховной Раде останется 400 депутатов.

Обратите внимание! В конце января 2024 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял LB, что по меньшей мере 17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" хотят сложить мандат. Тогда он говорил, что одного из 401 нардепов точно отпустят "по медицинским обстоятельствам". Что касается остальных, то не будут давать голоса о сложении мандата, исключение только медицинская ситуация. По мнению Арахамии, стране грозит парламентский кризис из-за депутатов, которые хотят перестать работать.

Что известно о Вячеславе Медянике