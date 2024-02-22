Цю інформацію журналістам повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук. Варто додати, що це трапилось після зібрання фракції "Слуг народу" 21 лютого вперше з початку війни.

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Що відомо про складання мандата "Слуги народу"

Юлія Палійчук заявила, що заяву 36-річного В'ячеслава Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу політик залишатиметься нардепом.

Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я,

– заявила Палійчук у коментарі Інтерфакс-Україна.

До речі, Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Після того, як політик складе Мандат, то у Верховній Раді залишиться 400 депутатів.

Зверніть увагу! Наприкінці січня 2024 року глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв LB, що щонайменше 17 народних депутатів з фракції "Слуга народу" хочуть скласти мандат. Тоді він говорив, що одного з 401 нардепів точно відпустять "за медичними обставинами". Щодо решти, то не даватимуть голоси щодо складання мандата, виняток тільки медична ситуація. На думку Арахамії, країні загрожує парламентська криза через депутатів, які хочуть перестати працювати.

Що відомо про В'ячеслава Медяника