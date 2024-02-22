Цю інформацію журналістам повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук. Варто додати, що це трапилось після зібрання фракції "Слуг народу" 21 лютого вперше з початку війни.
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Що відомо про складання мандата "Слуги народу"
Юлія Палійчук заявила, що заяву 36-річного В'ячеслава Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу політик залишатиметься нардепом.
Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я,
– заявила Палійчук у коментарі Інтерфакс-Україна.
До речі, Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
Після того, як політик складе Мандат, то у Верховній Раді залишиться 400 депутатів.
Що відомо про В'ячеслава Медяника
- Політика обрали до Верховної Ради на виборах 2019 року за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.
- У русі "ЧЕСНО" розповіли, що він був одним з тих нардепів, хто наприкінці 2022 року голосував за проєкт закону №5655, який впроваджувався в інтересах забудовників і нівелював вплив громадян на відбудову України. Зеленський його досі не підписав, тож він не набув чинності.
- У 2019 році політик був співініціатором 25 законопроєктів – це найбільша кількість серед його дніпровських колег.
- До речі, у декларації за 2019 рік нардеп задекларував подарунок від імовірного родича на 1,06 мільйона гривень. Також його сім'я володіє чи не найбільшою кількістю нерухомості серед дніпровських мажоритарників – земельною ділянкою, житловим будинком, чотирма квартирами у Дніпрі.
- Ба більше, його дружина у 2019 році володіла машиною Porsche Cayenne (2018 року випуску) за 2,2 мільйона гривень.