Повідомляють, що Володимир Зеленський планує зібрати фракцію в середу, 21 лютого.
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Президент збере фракцію "Слуга народу"
Про зустріч народних депутатів від "Слуга народу" повідомили "Суспільному" джерела у політсилі. Проте, якою буде тема зібрання не уточнили.
У Верховній Раді також уже прокоментували таку інформацію. Зокрема на неї відреагував народний обранець Ярослав Железняк.
Парламентар у своєму телеграм-каналі написав, що "поки б не перебільшував чутки що там (на зустрічі – 24 Канал) може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях".
Реакція нардепа на інформацію про зібрання фракції "Слуга народу": читайте публікацію
Володимир Зеленський 20 лютого вшанував пам'ять Героїв Майдану
- Президент Зеленський разом з першою леді Оленою вшанували світлу пам'ять загиблим Героям Небесної Сотні.
- Подружжя запалило свічки та поставило їх біля Меморіалу Небесній Сотні. Розташований він на вулиці Інститутській, що неподалік від Майдану Незалежності.
- Президент нашої держави переконаний, що у 2014-му українців спробували вбити лише тому, що вони зробили вибір бути вільними.
- Нагадаємо, що щороку цього дня Україна вшановує День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Відповідний указ підписали ще у 2015 році. Цьогоріч, у 2024 році, ми вшановуємо 10 річницю з дня розстрілів на Майдані.