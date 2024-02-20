Повідомляють, що Володимир Зеленський планує зібрати фракцію в середу, 21 лютого.

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Президент збере фракцію "Слуга народу"

Про зустріч народних депутатів від "Слуга народу" повідомили "Суспільному" джерела у політсилі. Проте, якою буде тема зібрання не уточнили.

У Верховній Раді також уже прокоментували таку інформацію. Зокрема на неї відреагував народний обранець Ярослав Железняк.

Парламентар у своєму телеграм-каналі написав, що "поки б не перебільшував чутки що там (на зустрічі – 24 Канал) може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях".

Реакція нардепа на інформацію про зібрання фракції "Слуга народу": читайте публікацію

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