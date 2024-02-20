Український лідер вшанував пам'ять Героїв Майдану та заявив, що це пам'ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу, про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти, що самовідданість українців не має меж і творить історію.

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Що сказав Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні

10 років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі. Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись,

– пригадав український лідер.

Він пояснив, що все це є стимулом для нас і сьогодні захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра, захищати свою Україну.

Звернення Зеленського у День пам'яті Героїв Небесної Сотні: дивіться відео