Власне, щороку 20 лютого Україна вшановує День пам'яті Героїв Небесної Сотні: відповідний указ підписали ще у 2015-му. Як йдеться у заяві Володимира Зеленського, по цей час тривають спроби знищити нашу свободу.
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10 років Небесній Сотні
У 2014 році в бік мирних протестувальників летіли кулі з боку силовиків. Нині щодня ворог атакує мирні міста нашої держави за допомогою повітряної зброї та іншого арсеналу.
Десять років тому українців спробували вбити у власній країні лише за мирний вибір бути собою та бути вільними. Десять років, як спроби знищити нас і нашу незалежність тривають. Проти беззбройної Небесної Сотні були кулі. Тепер – це ракети, дрони та армії,
– вказано в повідомленні президента.
Зазначимо, що президент Зеленський був з першою леді Оленою. Подружжя запалило свічки та поставило їх біля Меморіалу Небесній Сотні. Розташований він на вулиці Інститутській, що неподалік від Майдану Незалежності.
"Але десять років тому ми встояли й далі стоїмо", – йдеться у заяві голови нашої держави.
Президент і перша леді вшанували пам'ять загиблих на Майдані: дивіться відео
Більше про пам'ятну дату
- Герої Небесної Сотні загинули під час Революції Гідності, борючись за демократію та європейське майбутнє України. Події 20 лютого 2014 року у Києві стали кульмінацією протестів. Упродовж цього дня загинуло найбільше активістів.
- Загалом від 18 по 20 лютого загинуло 78 осіб, а після цього уже від поранень померло ще 20 протестувальників. Важливо, що 105 Героям Небесної Сотні посмертно надали звання Героїв України. Пам'ять про них уже навіки буде в нашій історії.
- День пам'яті Героїв Небесної Сотні було встановлено указом Президента України 11 лютого 2015 року. Наголосимо, що за цих 10 років виросло нове покоління українців, яке не бачило розстріли на Майдані власними очима, але знає про них від батьків.