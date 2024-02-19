Усі розстріли учасників Революції Гідності були вчинені українськими правоохоронцями. Про це повідомив керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський.

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Російський слід

Якщо хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не ґрунтується на реальних фактах. Убивали, скоювали насильницькі злочини саме українські правоохоронці,

– розповів Олексій Донський.

Втім, спецслужби Росії мали "значний вплив" на рішення української влади. Докази цього впливу будуть представлені в судах, зазначає Донський.

"Це була не суто пропагандистська діяльність, а фактично спосіб легітимізації тих протиправних дій, які організовувала українська влада та чинили українські правоохоронці. 20 співробітників ФСБ, серед яких п’ятеро генералів, кілька разів приїжджали в Україну і спільно зі співробітниками СБУ робили відповідні інформаційні матеріали, які ставали підставою для вчинення тих чи інших злочинних дій", – додав Донський.

Результати розслідування та судового розгляду справ Майдану у 2023 – 2024 роках / Фото Офіс генпрокурора

Розстріл учасників Революції Гідності: як це було