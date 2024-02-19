Все расстрелы участников Революции Достоинства были совершены украинскими правоохранителями. Об этом сообщил руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Смотрите также Десятая годовщина кровавых расстрелов Небесной Сотни: история памятной даты

Российский след

Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители,

– рассказал Алексей Донской.

Впрочем, спецслужбы России имели "значительное влияние" на решение украинской власти. Доказательства этого влияния будут представлены в судах, отмечает Донской.

"Это была не чисто пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации тех противоправных действий, которые организовывала украинская власть и совершали украинские правоохранители. 20 сотрудников ФСБ, среди них пятеро генералов, которые несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, что становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – добавил Донской.

Результаты расследования и судебного рассмотрения дел Майдана в 2023 – 2024 годах / Фото Офис Генпрокурора

Расстрел участников Революции Достоинства: как это было