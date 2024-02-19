Все расстрелы участников Революции Достоинства были совершены украинскими правоохранителями. Об этом сообщил руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.
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Российский след
Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, российские правоохранители, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители,
– рассказал Алексей Донской.
Впрочем, спецслужбы России имели "значительное влияние" на решение украинской власти. Доказательства этого влияния будут представлены в судах, отмечает Донской.
"Это была не чисто пропагандистская деятельность, а фактически способ легитимизации тех противоправных действий, которые организовывала украинская власть и совершали украинские правоохранители. 20 сотрудников ФСБ, среди них пятеро генералов, которые несколько раз приезжали в Украину и совместно с сотрудниками СБУ делали соответствующие информационные материалы, что становились основанием для совершения тех или иных преступных действий", – добавил Донской.
Результаты расследования и судебного рассмотрения дел Майдана в 2023 – 2024 годах / Фото Офис Генпрокурора
Расстрел участников Революции Достоинства: как это было
- Поводом для начала протестов стало решение тогдашнего правительства Николая Азарова отказаться от евроинтеграции. Первые митингующие, преимущественно молодежь, вышли на Майдан. Ситуация обострилась в ночь на 30 ноября 2013 года, когда силовики "Беркута" жестоко разогнали около 400 студентов, которые оставались на главной площади Киева. Это преступление вызвало шок в обществе, что привело к увеличению количества протестующих и на следующее вече пришло более полумиллиона человек.
- События продолжали обостряться. Силовики устраивали попытки штурма и разгона протестующих. 19 января 2014 года считается одним из первых кровавых дней. В тот день Верховная Рада приняла "диктаторские законы", которые серьезно ограничивали права граждан. Это привело к массовым беспорядкам, во время которых протестующие использовали "коктейли Молотова" и свето-шумовые гранаты, а беркутовцы применяли жестокую силу.
- В течение февраля 2014 года силовики неоднократно открывали огонь и убили почти сотню незащищенных людей. В ноябре 2023 года Владимир Зеленский охарактеризовал события Евромайдана как первое контрнаступление в истории Украины.