Собственно, ежегодно 20 февраля Украина чтит День памяти Героев Небесной Сотни: соответствующий указ подписали еще в 2015-м. Как говорится в заявлении Владимира Зеленского, по настоящее время продолжаются попытки уничтожить нашу свободу.
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10 лет Небесной Сотне
В 2014 году в сторону мирных протестующих летели пули со стороны силовиков. Сейчас ежедневно враг атакует мирные города нашего государства с помощью воздушного оружия и другого арсенала.
Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране только за мирный выбор быть собой и быть свободными. Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии,
– указано в сообщении президента.
Отметим, что президент Зеленский был с первой леди Еленой. Супруги зажгли свечи и поставили их возле Мемориала Небесной Сотни. Расположен он на улице Институтской, что неподалеку от Майдана Независимости.
"Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим", – говорится в заявлении главы нашего государства.
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Больше о памятной дате
- Герои Небесной Сотни погибли во время Революции Достоинства, борясь за демократию и европейское будущее Украины. События 20 февраля 2014 года в Киеве стали кульминацией протестов. В течение этого дня погибло больше всего активистов.
- Всего с 18 по 20 февраля погибло 78 человек, а после этого уже от ранений умерло еще 20 протестующих. Важно, что 105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоили звание Героев Украины. Память о них уже навеки будет в нашей истории.
- День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом Президента Украины 11 февраля 2015 года. Подчеркнем, что за эти 10 лет выросло новое поколение украинцев, которое не видело расстрелы на Майдане собственными глазами, но знает о них от родителей.