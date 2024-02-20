Власне, діти, яким зараз 10 років, народилися у 2014-му. Тоді у серці нашої держави проливалась кров мирних протестувальників. Це події, що назавжди залиши слід в історії нашої держави, тому про них варто знати навіть наймолодшим.
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Діти про події на Майдані у 2014-му
Як відомо, історична пам'ять живе доти, доки вона на вустах. Саме вона формує нові покоління: і не лише майбутнє кожної окремої людини, а й загалом – усієї нашої держави.
Восени 2013 року український народ вийшов на Майдан захищати свою свободу, свої права. Це був мирний протест, але наша влада цього не захотіла. Люди лише хотіли, аби ми попали в Євросоюз, аби ми були вільні. Але президент наказав, аби "Беркут" розігнав цей протест,
– звучить у відео від дітей.
Наголосимо, що 20 лютого вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме у цю дату рівно 10 років тому на Майдані Незалежності в столиці України загинула найбільша кількість активістів.
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День пам'яті Героїв
- Революція Гідності розпочалася 21 листопада 2013 року. Її кінцем вважають 22 лютого 2014 року. Саме у ніч на цю дату колишній президент Віктор Янукович втік до Росії. Отже, мирні протести тривали 94 дні.
- Загалом українці прагнули повалення тодішнього політичного режиму, який орієнтувався на Кремль, та демократичних свобод. Хоча першопочатково це був протест за дотримання курсу на євроінтеграцію.
- Небесною Сотнею називають 48 активістів Майдану, яких вбили беркутівці у центрі столиці. Ще 54 людини загинули загалом під час мирних протестів у 2013 та 2014 роках.
- Крім того, до Небесної Сотні належать 5 полеглих громадян, які боролися за свободу весною 2014 року. Власне, тоді коли Росія розв'язала війну на Сході нашої держави, яку кремлівська пропаганда називала "громадянською".
- 11 лютого 2015 року тодішній президент Петро Порошенко підписав указ щодо вшанування жертви людей, які віддали своє життя під час Революції Гідності.