21 листопада 2013 року почалась Революція Гідності. У цей день українці вийшли на Майдан на мирне зібрання – ніхто не знав, що воно переросте у тривалу боротьбу проти диктаторського режиму. 24 канал зібрав щемливі спогади українців про її початок.

До теми День Гідності та Свободи: боротьба, яка триває досі й чому важливо пам'ятати про цей день

Дні Революції Гідності – хвиля протестів накрила міста України

Зауважимо, що Євромайдан тоді стався не лише в столиці, у кожному місті люди виходили на площі своїх міст, аби теж виловити протест та бути силою змін. Тоді зародилась українська єдність, а зараз вона допомогає перемагати ворога у війні.

Так у соцмережах українці публікують фото з Майдану Незалежності та майданів інших міст.

Сімферополь 21 листопада 2013 року

"9 років тому почалась Революція Гідності. 9 років тому українці вийшли на площі своїх міст боротися за свою свободу. Зараз, українці виборюють свободу в бою з окупантом. Пам'ятаємо наших героїв! Слава Небесної Сотні! Слава ЗСУ"!

А це фото з Луганська. Українці у кожному куточку країни сміливо заявляли про бажання жити за європейськими нормами. Бажання жити гідно та у свободі.

Мав враження, що це кінець незалежності: спогади українців

Павло Бондаренко, один із засновників Студентської Координаційної Ради поділився із Громадським спогадами про перші дні Революції і мотиви, які спонукали його вийти на Майдан.

Вийшов, бо мав враження, що це кінець української незалежності, який за мене вибрали, і забрали в мене майбутнє. Було почуття обов'язку, я відчував, що не можу просто так дозволити повалити українську державу. Що маю опиратись, як можу. Було почуття "all in": або ми якимось чином переможемо, або всіх перестріляють,

– зазначив Павло Бондаренко.

Військова парамедикиня Маргарита Рівчаченко, яка сьогодні на війні виборює нашу свободу, теж пригадала початок Революції.

"Коли відбувалася Революція Гідності я була в 11 класі, а люди старші за мене на рік чи два вже відстоювали наше європейське майбутнє. Сьогодні ми вшануємо пам'ять тих, хто поліг за нашу із вами свободу".

Важливо! За зиму 2013 – 2014 року в результаті зіткнень на столичному Майдані загинули понад сотні мирних громадян, яких назвали Героями Небесної Сотні.

Настя Іванців – студентка Києво-Могилянської академії теж для Громадського пригадала, що Майдан – великою мірою про любов і об'єднання.

"Коли говориш про Майдан, частіше згадуються найкривавіші дні розстрілів. Це цілком зрозуміло, бо навіть за стільки років рана Революції досі кривавиться й пульсує, тільки тепер уже в нескінченних судах", – зазначила Настя Іванців.

Однак Майдан також протягом тривалого часу був місцем об'єднання, співтворення і любові, був про людей і для людей.

Дівчина каже, що у 2013 не була активісткою, була просто студенткою, яка випадково опинилася у вирі політичних подій. "Важливо було спостерігати, важливо було бути причетною".

Перші дні Революції Гідності на Майдані Незалежності / Фото AP

Молодь у той час проходила своє становлення. Становлення, як особистості, як громадянина.

"Зима 2014 заклала основу того, якою я є. Як людина і громадянка, не кажучи вже про творчість.

Вся Революція Гідності для мене це вектор напрямку, а не завершений процес", – діляться користувачі у твітері.

Благодійний фонд "Повернись живим", який як ніхто інший знає, як важливо об'єднуватись у складні часи, теж пригадав початок боротьби. Наголосили, що він ще триває.

Рівно 9 років тому почалася Революція Гідності. Ми й уявити не могли, що Україні доведеться пройти за ці роки. Але ми стали іще сильнішими! І ще згуртованішими. Та боротьба за свободу триває. Гуртуємося! Б'ємося! Перемагаємо!

Вистояли на Майдані – переможемо у війні

Фахівці Українського інституту національної пам'яті наголосили, що українці обов'язково переможуть у війні. Позаду – Майдан, попереду – перемога.

"9 років тому 21 листопада 2013 року почалася Революція гідності. Гідність та свобода – в головах українців прошиті наскрізно. Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! Ми вистояли на Майдані, переможемо й у війні", – йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж опублікував допис до Дня Гідності. Фото додав із боротьби сьогодення – з полю бою.

"Українці гідні мати свободу, яку ми нікому не подаруємо", – написав Андрій Єрмак.

Українська Гельсінська спілка з прав людини нагадала, що День Гідності та Свободи – це день на честь двох знаменних подій – Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Українці завжди виборювали свої права ціною життів найсміливіших. Українська Гельсінська спілка з прав людини в усіх цих подіях стояла на захисті тих, чиї права порушувалися,

– йдеться у повідомленні.

Наголошують, що зараз Україна знову бореться за свою свободу та незалежність, захищаючись від агресора. Ціна боротьби непоправно висока.

Українці довели, що можуть виборювати свободу

Президент Володимир Зеленський наголосив, що весь світ побачив, на що здатні українці у боротьбі за свою свободу – усі бачать, які у нас захисники та захисниці, які протистоять армії, яку колись вважали найсильнішою у світі.

Усі побачили, який у нас народ!. Готові віддати останнє. Готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єдналися для того, щоб не втратити волю. Не втратити незалежність. Не втратити Україну,

– підкреслив президент.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео