Ще вчора стало відомо про намір президента зустрітися зі своїми соратниками по партії. Голова фракції "Слуга Народ" у Раді Давид Арамахія зазначив, що насправді ця подія була запланована ще на кінець минулого року, втім графік Зеленського дозволив провести її лише сьогодні.

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Роботи багато

За словами нардепа, мета зустрічі полягала "у синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи".

Він наголосив, що вона не була якоюсь нової. До повномасштабного вторгнення "Слуга народу" щороку проводила такі стратегічні сесії.

Цього разу головною темою засідання стало питання перемоги, а саме, як її досягнути. Арахамія зазначив, що передусім говорили про ситуацію на фронті, економіки, допомогу від союзників та збереження єдності в суспільстві.

Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до Перемоги,

– заявив Арахамія.

Зеленський планує провести велику конференцію

В Офісі президента заявили, що президент у неділю, 25 лютого, планує провести велику конферецію. У ній візьмуть участь всі представники військового-політичного керівництва України. Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, це буде "чесна розмова" про те, як і куди Україна планує рухатися у 2024 році.

Прессекретар зазначив, що мова піде й про майбутній розвиток армії, запровадження сучасних технологій, вступ до ЄС та НАТО.

Потім за результами цієї зустрічі Зеленський проведе свою пресконференцію.