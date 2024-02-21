Про це в ефірі телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Також він зазначив, що напередодні планується багато візитів світових лідерів, які призведуть до певних результатів.

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Конференція керівництва

Сергій Никифоров повідомив, що влада 25 лютого планує провести дещо особливе. Як він пояснив, це буде конференція, чесна розмова про шлях України далі – яким він буде у 2024 році. На неї планують запросити всіх представників військово-політичного керівництва.

Будуть всі топспікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратпром. Буде перша леді, буде Мінінфраструктури, Офіс президента і звичайно сам президент,

– зазначив Никифоров.

Як зазначив прессекретар, розмова стосуватиметься різних аспектів – майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу в ЄС та НАТО. Також планується обговорити відновлення ментального здоров'я українців, підтримку бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

Вже за результатами президент України Володимир Зеленський проведе свою пресконференцію.