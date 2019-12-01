Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве

Вечером 1 декабря в Киеве обстреляли элитный внедорожник Range Rover. В это время в машине ехал депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев вместе с 3-летним сыном Александром. К сожалению, ребенок погиб. Кто же такой этот Вячеслав Соболев – читайте в нашем материале.

Биография Вячеслава Соболева: что о нем известно

Соболеву – 47 лет. Он родился в Енакиево Донецкой области. Соболев является украинским экономистом, кандидатом экономических наук, предпринимателем.

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Сейчас Соболев является депутатом Киевского областного совета. Его выбрали в 2015 году. Он входит во фракцию "Солидарность" (политсила пятого президента Петра Порошека), является членом комиссии по вопросам бюджета и финансов.

Предвыборная агитация Вячеслава Соболева

Политическая карьера Вячеслава Соболева

Политикой он начал заниматься в 2002 году, когда его избрали депутатом городского совета по избирательному округу № 64 (Петровский район Донецка). Также в 2000-х был заместителем мэра Донецка. С 2006 по 2007 год работал в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По информации СМИ, Соболев в свое время был директором дочерней компании "Нафтогаза" – "Нафтогазмережи". В 2010 – 2011 годах занимал должность заместителя председателя правления, а позже и председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Но ушел из "Нафтогаза" после прихода к власти беглого президента Виктора Януковича. После занялся преподавательской деятельностью.

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Что известно об экономической деятельности Соболева и связанных с этим скандалах

Соболев является владельцем киевского ресторана "Марио". Стрельба произошла именно после того, как мужчина с семьей ехал из этого заведения. Еще один интересный факт насчет ресторана "Марио". В Киеве его называют "местом встречи разных одиозных личностей". Кроме того, это заведение часто пикетируют как рассадник сепаратизма.

Также с именем Соболева связывают сеть супермаркетов "Обжора" – он является ее основателем. Интересно, что "Обжора" до сих пор работает на оккупированном Донбассе. Хотя сам политик утверждает, что эти магазины ему не принадлежат и он их продал еще в 2007 году, поскольку они стали банкротами. Издание "Первомайские новости" пишет, что в фейковой "ДНР" супермаркеты "Обжора" до сих пор ассоциируются с Соболевым. И в этих магазинах торгуют всем, что только можно провезти на неподконтрольную Украине территорию контрабадным путем, не платя в Украине налоги и делясь с боевиками прибылью. Также журналисты убеждают, что Соболев знает лично людей, которые сейчас "держат" Донецк.



Один из супермаркетов сети "Обжора" в Донецке

К слову, по данным журналистов 24 канала, украинские спецслужбы ранее подозревали Соболева в шпионаже в пользу России и финансировании боевиков именно через "Обжору". В то же время правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

По данным журналистов, в 2017 году Соболев не указал в своей электронной декларации за предыдущий год средства, размещенные на счетах в швейцарском банке UBS. Кроме того, он также не указал в перечне подконтрольных кипрскую компанию Lamedon. Именно сюда переводят деньги от деятельности его бизнеса на неподконтрольных Украине территориях оккупированного Донбасса

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Что известно о личной жизни Вячеслава Соболева

Соболев женат. Правда, это его вторая жена. СМИ пишут, что впервые он женился на вдове одного донецкого криминального авторитета и получил новые возможности в так называемом "донецком истеблишменте". Вторая его избранница – бывшая жена певца Николая Баскова и по совместительству дочь одиозного бывшего российского сенатора и фармацевтического магната Бориса Шпигеля.

Со Светланой Шпигель у Соболева пятеро детей – три сына и две дочери. Убили самого младшего Александра.



Погибший сын Александра Соболева – Александр

К слову, певица Ирина Билык оказалась крестной мамой убитого ребенка. Об этом она написала в своем фейсбуке.

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