Вьосу Османи во время голосования в парламенте избрали новым президентом Косово. Политик баллотировалась от провластной партии "Ветевендосье" ("Самоопределение").

Османи одержала победу в третьем туре голосования. За нее проголосовал 71 депутат из 120.

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В то же время оппозиционные партии косовских албанцев, а также 10 депутатов-сербов бойкотировали голосование.

Между тем представители других нацменьшинств охотно голосовали за Османи. Именно это помогло политику одержать победу.

В настоящее время партия "Самоопределение" занимает все приоритетные должности в стране. В частности, спикером парламента является Гляук Конюфца, а главой правительства – лидер партии Альбин Курти.

Кроме того, в процессе выборов 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.

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