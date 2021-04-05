Вьоса Османи стала новым президентом Косово
Вьосу Османи во время голосования в парламенте избрали новым президентом Косово. Политик баллотировалась от провластной партии "Ветевендосье" ("Самоопределение").
Источник:"Радио Свобода"
Османи одержала победу в третьем туре голосования. За нее проголосовал 71 депутат из 120.
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В то же время оппозиционные партии косовских албанцев, а также 10 депутатов-сербов бойкотировали голосование.
Между тем представители других нацменьшинств охотно голосовали за Османи. Именно это помогло политику одержать победу.
В настоящее время партия "Самоопределение" занимает все приоритетные должности в стране. В частности, спикером парламента является Гляук Конюфца, а главой правительства – лидер партии Альбин Курти.
Кроме того, в процессе выборов 14 февраля партия получила 67 мест в парламенте.
Политический кризис в Косово: главное
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- Политику инкриминировали совершение военных преступлений.
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