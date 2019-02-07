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      Вкладывая в инфраструктуру, государство даст стимул металлургии и поднимет темпы роста ВВП

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      Вкладывая в инфраструктуру, государство даст стимул металлургии и поднимет темпы роста ВВП
      / Фото из открытых источников

      Вкладывая деньги в инфраструктурные проекты, украинское государство может стимулировать развитие металлургической отрасли и существенно повысить темпы экономического роста. Такое мнение высказал сегодня директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, выступая на презентации Меморандума работодателей Украины.

      Ученый напомнил, что в последние годы Украина потребляет всего 20 процентов от производимого в стране металла.

      Он подчеркнул, что проблема ускорения темпов экономического роста является для Украины наиболее ключевой.

      "Уже сегодня металлофонд Украины, как заявляют специалисты-металлурги, изношен на 90 процентов, и при темпах экономического роста в 2-3 процента понятно, что этот износ будет накапливаться, и уровень комфортности жизни перестанет нас удовлетворять", – сказал Геец.

      В то же время директор Института экономики и прогнозирования выразил уверенность, что Украина имеет возможность увеличить темпы экономического роста вдвое. По его словам, для этого необходимо, кроме инвестирования в инфраструктурные проекты, ориентироваться на более глубокую переработку украинского сырья.

      По оценкам директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимира Власюка, чтобы остановить процесс деградации инфраструктуры и деиндустриализации, Украина должна потреблять 12-15 миллионов тонн стали в год.

      "Если мы выйдем на потребление данных объемов, это станет сигналом, что Украина развивается. Мы достигнем такого показателя, если у нас будет индустриальный тренд развития, который связан с реконструкцией инфраструктуры", – заявлял он в декабре прошлого года.

      Власюк с сожалением констатировал, что оценка необходимых объемов потребления на уровне 12-15 миллионов тонн была сделана "Укрпромвнешэкспертизой" еще 15 лет назад, но с тех пор реконструкция крайне изношенной украинской инфраструктуры "так и не началась". Необходимо напомнить, что в 22 странах ОЭСР работают программы по стимулированию внутреннего потребления стали, а власти Египта анонсировали на 2018-2022 годы программу строительства миллиона домов для бедного населения на сумму в 20 миллиардов долларов.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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