Вкладаючи в інфраструктуру, держава дасть стимул металургії і підніме темпи зростання ВВП

Вкладаючи гроші в інфраструктурні проекти, українська держава може стимулювати розвиток металургійної галузі та суттєво підвищити темпи економічного зростання. Таку думку висловив сьогодні директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць, виступаючи на презентації Меморандуму роботодавців України.

Вчений нагадав, що в останні роки Україна споживає всього 20 відсотків від виробленого в країні металу.

Він підкреслив, що проблема прискорення темпів економічного зростання є для України найбільш ключовий.

"Уже сьогодні металофонд України, як заявляють фахівці-металурги, зношений на 90 відсотків і при темпах економічного зростання в 2-3 відсотки зрозуміло, що цей знос буде накопичуватися, і рівень комфортності життя перестане нас задовольняти", – сказав Геєць.

У той же час директор Інституту економіки і прогнозування висловив упевненість, що Україна має можливість збільшити темпи економічного зростання вдвічі. За його словами, для цього необхідно, крім інвестування в інфраструктурні проекти, орієнтуватися на більш глибоку переробку української сировини.

За оцінками директора ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимира Власюка, щоб зупинити процес деградації інфраструктури та деіндустріалізації, Україна повинна споживати 12-15 мільйонів тонн сталі на рік.

"Якщо ми вийдемо на споживання даних обсягів, це стане сигналом, що Україна розвивається. Ми досягнемо такого показника, якщо у нас буде індустріальний тренд розвитку, який пов'язаний з реконструкцією інфраструктури", – заявляв він у грудні минулого року.

Власюк з жалем констатував, що оцінка необхідних обсягів споживання на рівні 12-15 мільйонів тонн була зроблена "Укрпромзовнішекспертиза" ще 15 років тому, але з тих пір реконструкція вкрай зношеної української інфраструктури "так і не почалася". Необхідно нагадати, що в 22 країнах ОЕСР працюють програми по стимулюванню внутрішнього споживання сталі, а влада Єгипту анонсували на 2018-2022 роки програму будівництва мільйона будинків для бідного населення на суму в 20 мільярдів доларів.