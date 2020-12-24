Решение о включении Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) в список объектов приватизации является механизмом спасения предприятия.

Согласно законодательству, такой шаг позволяет остановить исполнительные производства и арест счетов, убрать риски банкротства и открыть новый расчетный счет для продолжения хозяйственной деятельности предприятия. При этом приватизация ЗТМК может состояться только после завершения судебных процессов относительно возврата 49% акций комбината государству.

Об этом сообщил замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в авторском материале на "Интерфакс-Украина".

По словам Кудина, долги на ЗТМК были сформированы под руководством экс-директора комбината Владимира Сивака, что послужило причиной ареста счетов предприятия после смены менеджмента в мае 2020.

"В мае 2020 года Фонду госимущества наконец удалось сменить директора комбината, назначив на должность предложенного государством Сергея Лубенникова. В первые дни его работы счета ЗТМК были арестованы, возникла угроза остановки комбината", – сказал Кудин.

Кудин указывает, что компания Tolexis Trading Limited, которой принадлежат 49% акций ЗТМК, после смены менеджмента предприятия инициировала судебные разбирательства, препятствующие работе комбината. Tolexis Trading Limited входит в структуру Group DF Дмитрия Фирташа.

"Судебные разбирательства, инициированные Tolexis Trading Limited, вплоть до сегодняшнего дня существенно усложняют работу ЗТМК. Судебные решения, поводом для которых становятся, в том числе, накопленные за прошлые годы долги за электроэнергию, приводят к блокированию и аресту счетов предприятия, что грозит остановкой производства. В связи с этим Фонд госимущества и Кабмин предприняли шаг, который призван спасти предприятие, а именно включили ЗТМК в перечень объектов приватизации.

Соответствующее решение позволило решить важнейшую задачу, которая стоит перед заводом. Согласно законам об исполнительном производстве и о приватизации, такое решение позволяет остановить исполнительные производства и арест счетов, убрать риски банкротства и открыть новый расчетный счет для нормальной хозяйственной деятельности комбината", – заявляет Кудин.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации не означает автоматическую продажу государственной доли, подчеркивает Кудин.

"Фонд госимущества намерен провести аукцион только после завершения судебного процесса САП и НАБУ по возврату 49% акций государству. В перспективе мы планируем приватизацию пакета акций ЗТМК в полном объеме во избежание ситуации, которая возникла в 2013 году, когда распределение акций в соотношении 49% на 51% сыграло злую шутку с комбинатом и в итоге нанесло ущерб государственным интересам. В ноябре 2020 года Фонд госимущества отменил приоритетное право компании Фирташа на приватизацию государственного пакета акций ЗТМК в 51%, внеся соответствующие изменения в устав комбината. В будущем это позволит провести честный конкурентный конкурс и привлечь на ЗТМК компетентных инвесторов, имеющих долгосрочный горизонт планирования", – резюмирует замглавы ФГИ.

В 2013 году правительство Украины передало 49% акций ЗТМК Tolexis Trading Limited в обмен на инвестиционные обязательства в размере 110 млн долларов, однако модернизация комбината так и не была произведена.