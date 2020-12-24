Рішення про включення Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) в список об'єктів приватизації є механізмом порятунку підприємства.

Згідно із законодавством, такий крок дозволяє зупинити виконавчі провадження та арешт рахунків, прибрати ризики банкрутства і відкрити новий розрахунковий рахунок для продовження господарської діяльності підприємства. При цьому приватизація ЗТМК може відбутися тільки після завершення судових процесів щодо повернення 49% акцій комбінату державі.

Про це повідомив заступник голови Фонду держмайна Денис Кудін в авторському матеріалі на "Інтерфакс-Україна".

За словами Кудіна, борги на ЗТМК були сформовані під керівництвом ексдиректора комбінату Володимира Сивака, що послужило причиною арешту рахунків підприємства після зміни менеджменту в травні 2020.

"У травні 2020 року Фонду держмайна нарешті вдалося змінити директора комбінату, призначивши на посаду запропонованого державою Сергія Лубеннікова. У перші дні його роботи рахунки ЗТМК були арештовані, виникла загроза зупинки комбінату", – сказав Кудін.

Він вказує, що компанія Tolexis Trading Limited, якій належать 49% акцій ЗТМК, після зміни менеджменту підприємства ініціювала судові розгляди, що перешкоджають роботі комбінату. Tolexis Trading Limited входить в структуру Group DF Дмитра Фірташа.

"Судові розгляди, ініційовані Tolexis Trading Limited, аж до сьогоднішнього дня істотно ускладнюють роботу ЗТМК. Судові рішення, приводом для яких стають, в тому числі, накопичені за минулі роки борги за електроенергію, призводять до блокування і арешту рахунків підприємства, що загрожує зупинкою виробництва. У зв'язку з цим Фонд держмайна і Кабмін зробили крок, який покликаний врятувати підприємство, а саме включили ЗТМК до переліку об'єктів приватизації.

Відповідне рішення дозволило вирішити найважливіше завдання, яке стоїть перед заводом. Відповідно до законів про виконавче провадження і про приватизацію, таке рішення дозволяє зупинити виконавчі провадження та арешт рахунків, прибрати ризики банкрутства і відкрити новий розрахунковий рахунок для нормальної господарської діяльності комбінату", - заявляє Кудін.

Включення ЗТМК до переліку об'єктів приватизації не означає автоматичний продаж державної частки, підкреслює Кудін.

"Фонд держмайна має намір провести аукціон тільки після завершення судового процесу САП і НАБУ щодо повернення 49% акцій державі. У перспективі ми плануємо приватизацію пакета акцій ЗТМК в повному обсязі, щоб уникнути ситуації, яка виникла в 2013 році, коли розподіл акцій в співвідношенні 49% на 51% зіграло злий жарт з комбінатом і в підсумку завдало шкоди державним інтересам. У листопаді 2020 року Фонд держмайна скасував пріоритетне право компанії Фірташа на приватизацію державного пакета акцій ЗТМК в 51%, внісши відповідні зміни до статуту комбінату. В майбутньому це дозволить провести чесний конкурентний конкурс і залучити на ЗТМК компетентних інвесторів, що мають довгостроковий горизонт планування", – резюмує заступник голови ФДМ.

У 2013 році уряд України передало 49% акцій ЗТМК Tolexis Trading Limited в обмін на інвестиційні зобов'язання в розмірі 110 млн доларів, проте модернізація комбінату так і не була проведена.