Администрация запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте заявила о блокировке официального сообщества Федеральной службы исполнения наказаний России. Это произошло после информации о так называемом сборе донатов в сообществе.

У ВКонтакте возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Однако в тюремной службе причастность к соответствующему сообществу отрецают.

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"Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", – сообщила пресс-служба соцсети.

Накануне на странице ФСИН зафиксировали объявление о сборе донатов. Участникам сообщества предлагали оформить подписку и обещали дополнительные преимущества, возможность обсудить так называемый закрытый контент в частности.

Реакция тюремной службы России

В то же время в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, мол, они не причастны к заблокированному сообществу.

В ведомстве добавили, что не знают, кто создал сообщество в соцсети, и ранее неоднократно просили администрацию ВКонтакте удалить ее.

Какова ситуация относительно ВКонтакте в Украине: коротко