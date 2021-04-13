ВКонтакте заблокировала официальное сообщество тюремной службы России: реакция ФСИН
Администрация запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте заявила о блокировке официального сообщества Федеральной службы исполнения наказаний России. Это произошло после информации о так называемом сборе донатов в сообществе.
Источник:ТАСС
У ВКонтакте возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН. Однако в тюремной службе причастность к соответствующему сообществу отрецают.
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"Обезопасили сообщество на время выяснения всех нюансов. Как только оно будет у официальных лиц, восстановим его", – сообщила пресс-служба соцсети.
Накануне на странице ФСИН зафиксировали объявление о сборе донатов. Участникам сообщества предлагали оформить подписку и обещали дополнительные преимущества, возможность обсудить так называемый закрытый контент в частности.
Реакция тюремной службы России
В то же время в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, мол, они не причастны к заблокированному сообществу.
В ведомстве добавили, что не знают, кто создал сообщество в соцсети, и ранее неоднократно просили администрацию ВКонтакте удалить ее.
Какова ситуация относительно ВКонтакте в Украине: коротко
- Соцсеть ВКонтакте вместе со многими другими российскими ресурсами заблокирована в Украине еще с 2017 года.
- После соответствующих ограничений популярность соцсети среди украинских пользователей упала. Однако некоторые граждане от ВКонтакте не отказались.
- В феврале 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности сообщил, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировку ВКонтакте, похищало личные данные пользователей.
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