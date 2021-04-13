Адміністрація забороненої в Україні соцмережі ВКонтакте заявила про блокування офіційної спільноти Федеральної служби виконання покарань Росії. Це відбулось після інформації про так званий збір донатів у спільноті.

У ВКонтакте виникли побоювання, що доступ до керівництва спільнотою мають люди, які вже не є представниками ФСВП. Проте у тюремній службі причетність до відповідної спільноти відкинули.

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"Убезпечили товариство на час з'ясування всіх нюансів. Як тільки воно буде в офіційних осіб, відновимо його", – повідомила пресслужба соцмережі.

Напередодні на сторінці ФСВП зафіксували оголошення про збір донатів. Учасникам спільноти пропонували оформити підписку й обіцяли додаткові переваги, можливість обговорити так званий закритий контент зокрема.

Реакція тюремної служби Росії

Водночас у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, мовляв, вони не причетні до заблокованої спільноти.

У відомстві додали, що не знають, хто створив спільноту в соцмережі, і раніше неодноразово просили адміністрацію ВКонтакте видалити її.

Яка ситуація щодо ВКонтакте в Україні: коротко