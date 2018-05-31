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"ВКонтакте" неожиданно вернулся к любимым сайтам украинцев

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"ВКонтакте" попал в ТОП-5 самых популярных сайтов Украины / pmg.ua

Российская социальная сеть "Вконтакте", которая уже год как запрещена на территории Украины, стала одним из самых популярных ресурсов украинцев.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета компании Alexa, принадлежащей Amazon. Рейтинг сформирован на основе трафика, количества просмотренных страниц и дневной посещаемости.

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Согласно рейтингу, сайт "ВКонтакте" вошел в ТОП-5 самых посещаемых ресурсов Украины, заняв там 4 место. При этом другая соцсеть Facebook расположилась лишь на 9 строчке.

В общем, первая 10 самых популярных сайтов Украины выглядит таким образом:

google.com.ua
youtube.com
google.com
vk.com
olx.ua
wikipedia.org
telegraf.com.ua
ukr.net
facebook.com
sinoptik.ua
Что касается ресурсов, в которых украинские пользователи проводят больше всего времени, то на первом месте оказался OLX (13 минут 19 секунд), на втором месте Facebook (10 минут 49 секунд), на третьем – VK.com (10 минут 5 секунд).

Рейтинг найпопулярніших сайтів в Україні
ТОП-5 самых популярных сайтов в Украине

Интересно, что в рейтинге за апрель, который обнародовал TNS Kantar CMeter, "Вконтакте" даже не попала в первую десятку самых популярных в Украине сайтов. Тогда российская соцсеть заняла 11 место в рейтинге.

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Теги: Техно Интернет ВКонтакте
Источник: 24 Канал
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