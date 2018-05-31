"ВКонтакте" неожиданно вернулся к любимым сайтам украинцев

Российская социальная сеть "Вконтакте", которая уже год как запрещена на территории Украины, стала одним из самых популярных ресурсов украинцев.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета компании Alexa, принадлежащей Amazon. Рейтинг сформирован на основе трафика, количества просмотренных страниц и дневной посещаемости.

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Согласно рейтингу, сайт "ВКонтакте" вошел в ТОП-5 самых посещаемых ресурсов Украины, заняв там 4 место. При этом другая соцсеть Facebook расположилась лишь на 9 строчке.

В общем, первая 10 самых популярных сайтов Украины выглядит таким образом:

google.com.ua

youtube.com

google.com

vk.com

olx.ua

wikipedia.org

telegraf.com.ua

ukr.net

facebook.com

sinoptik.ua

Что касается ресурсов, в которых украинские пользователи проводят больше всего времени, то на первом месте оказался OLX (13 минут 19 секунд), на втором месте Facebook (10 минут 49 секунд), на третьем – VK.com (10 минут 5 секунд).



ТОП-5 самых популярных сайтов в Украине

Интересно, что в рейтинге за апрель, который обнародовал TNS Kantar CMeter, "Вконтакте" даже не попала в первую десятку самых популярных в Украине сайтов. Тогда российская соцсеть заняла 11 место в рейтинге.

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