Вкус детства: рецепт макарон по-флотски
Макароны по-флотски – классическое блюдо домашней кухни. Простая, недорогая, сытная, что еще нужно?
Ах, да, вкус! Макароны по-флотски – очень вкусное блюдо, когда вы готовите его из хорошего мяса и правильных макарон.
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Ингредиенты:
– макароны твердых сортов – 300 г
– говяжий фарш – 600 г
– паста томатная – 2 ст. л.
– масло растительное – 1 ст. л.
– лук – 1 шт.
– толченый чеснок – 2 зубчика
– соль – по вкусу
Способ приготовления:
Отварить макароны согласно инструкции на упаковке.
Лук мелко нарезать, чеснок раздавить. В сковороде разогреть масло и припустить овощи. Положить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. Добавить томатную пасту, размешать и прогреть 2 минуты. Влить 0,5 стакана горячей воды, посолить и поперчить по вкусу и тушить в течении 5 мин.
Макароны откинуть на дуршлаг и переложить в сковороду к фаршу, готовить все вместе 5 мин. Перед подачей на стол можно посыпать тертым сыром и свежей зеленью.
Подавать с овощным салатом.