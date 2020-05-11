Вкус детства: рецепт макарон по-флотски

Ах, да, вкус! Макароны по-флотски – очень вкусное блюдо, когда вы готовите его из хорошего мяса и правильных макарон.

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– макароны твердых сортов – 300 г

– говяжий фарш – 600 г

– паста томатная – 2 ст. л.

– масло растительное – 1 ст. л.

– лук – 1 шт.

– толченый чеснок – 2 зубчика

– соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить макароны согласно инструкции на упаковке.

Лук мелко нарезать, чеснок раздавить. В сковороде разогреть масло и припустить овощи. Положить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. Добавить томатную пасту, размешать и прогреть 2 минуты. Влить 0,5 стакана горячей воды, посолить и поперчить по вкусу и тушить в течении 5 мин.

Макароны откинуть на дуршлаг и переложить в сковороду к фаршу, готовить все вместе 5 мин. Перед подачей на стол можно посыпать тертым сыром и свежей зеленью.

Подавать с овощным салатом.