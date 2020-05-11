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Смак дитинства: рецепт макаронів по-флотськи

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Макарони по-флотськи як в дитинстві
Макарони по-флотськи як в дитинстві / vilkin

Макарони по-флотськи – класична страва домашньої кухні. Проста, недорога, ситна, що ще потрібно?

Ах, да, вкус! Макароны по-флотски – очень вкусное блюдо, когда вы готовите его из хорошего мяса и правильных макарон.

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Ингредиенты:

– макароны твердых сортов – 300 г
– говяжий фарш – 600 г
– паста томатная – 2 ст. л.
– масло растительное – 1 ст. л.
– лук – 1 шт.
– толченый чеснок – 2 зубчика
– соль – по вкусу

Способ приготовления:

Отварить макароны согласно инструкции на упаковке.

Лук мелко нарезать, чеснок раздавить. В сковороде разогреть масло и припустить овощи. Положить фарш и готовить 10–12 минут, разминая комочки лопаткой. Добавить томатную пасту, размешать и прогреть 2 минуты. Влить 0,5 стакана горячей воды, посолить и поперчить по вкусу и тушить в течении 5 мин.

Макароны откинуть на дуршлаг и переложить в сковороду к фаршу, готовить все вместе 5 мин. Перед подачей на стол можно посыпать тертым сыром и свежей зеленью.

Подавать с овощным салатом.

Автор: Світлана Фус
Теги: Публікації Food and Drinks
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