"Маревен Фуд Европа" – популярный производитель продуктов быстрого приготовления и одно из бюджетообразующих предприятий города Белая Церковь, сообщает 24 канал. Несмотря на сложную ситуацию в Украине, компания продолжает предоставлять около 500 рабочих мест и снабжать людей продуктами собственного производства.

Кроме того, "Маревен Фуд Европа" поддерживает экономику Украины. Компания своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства. Так, за последние 9 месяцев в государственный бюджет производитель уплатил все налоги в полном объеме, в том числе налог на прибыль.

Как "Маревен Фуд Европа" помогает ВСУ

Во время полномасштабной войны России против Украины "Маревен Фуд Европа", как и другие патриотически настроенные предприятия, добавила к своей работе еще одно важное направление – помощь ВСУ. В частности, 4 ноября 2022 года компания направила на специальный счет НБУ 1 миллион гривен. Это первый транш долгосрочного плана поддержки украинской армии.

Этим изготовитель не ограничил свою благотворительную деятельность. Кроме денежного транша "Маревен Фуд Европа" передавала на фронт продукцию общей стоимостью 1,5 миллиона гривен.

"Маревен Фуд Европа" помогает украинцам и ВСУ / Фото пресс-служба компании

В компании отмечают, что верят в будущее Украины и продолжат поддержку как благотворительностью, так и своей деятельностью. В частности, новый владелец компании уже анонсировал намерения относительно дальнейших инвестиций в новое оборудование и технологии на производство в Белой Церкви и развитие производимой здесь продукции.

Напомним, ранее в "Маревен Фуд Европа" заявили о смене владельца компании, прекращении производства Rollton и запуске в Украине международного бренда Reeva.