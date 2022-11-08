"Маревен Фуд Європа" – популярний виробник продуктів швидкого приготування та один із бюджетоутворюючих підприємств міста Біла Церква, інформує 24 канал. Попри складну ситуацію в Україні, компанія продовжує надавати близько 500 робочих місць та забезпечувати людей продуктами власного виробництва.

Крім цього, "Маревен Фуд Європа" підтримує економіку України. Компанія своєчасно та у повному обсязі виконує свої зобов'язання. Так, за останніх 9 місяців до державного бюджету виробник сплатив усі податки в повному обсязі, у тому числі податок на прибуток.

Як "Маревен Фуд Європа" допомагає ЗСУ

У час повномасштабної війни Росії проти України "Маревен Фуд Європа", як й інші патріотично налаштовані підприємства, додала до своєї роботи ще один важливий напрямок – допомогу ЗСУ. Зокрема, 4 листопада 2022 року компанія направила на спеціальний рахунок НБУ 1 мільйон гривень. Це перший транш довгострокового плану підтримки української армії.

Цим виробник не обмежив свою благодійну діяльність. Окрім грошового траншу "Маревен Фуд Європа" передавала на фронт продукцію загальною вартістю 1,5 мільйона гривень.

"Маревен Фуд Європа" допомагає українцям та ЗСУ / Фото пресслужба компанії

У компанії наголошують, що вірять у майбутнє України та продовжать підтримку як благодійністю, так і своєю діяльністю. Зокрема, новий власник компанії вже анонсував наміри щодо подальших інвестицій у нове обладнання та технології на виробництво у Білій Церкві та розвиток продукції, що тут виготовляється.

Нагадаємо, раніше у "Маревен Фуд Європа" заявили про зміну власника компанії, припинення виробництва Rollton та запуск в Україні міжнародного бренду Reeva.