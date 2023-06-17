Как отметил Батринча, ПСРМ с самого начала высказалась против войны в Украине, показав "ответственную и мудрую позицию". Он объяснил, что таких заявлений партия раньше не делала "учитывая уязвимость Молдовы во время войны двух великих сил мира".
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Россия несет ответственность за войну в Украине
Мы осудили войну, призывали к миру и сформулировали наши идеи и видения так, как мы это чувствуем. Я не обязан выражать мнение в стиле, например, Алайба. Это как-то поможет Украине или нашей стране? Происходящее в Украине – это трагедия. Войну нужно остановить! Слишком много разговоров об оружии!
– сказал Батринча.
По его словам, сейчас звучит слишком много разговоров о продолжении войны, хотя "в мире есть большие силы, имеющие опыт разрешения и замораживания конфликтов".
Кроме того, Батринча сказал, что кроме России в этой войне виноваты и другие политики, а важные страны мира несут ответственность за эту войну.
"Я говорю о тех, кто всячески подпитывает милитаристскую риторику", – добавил политик.
Молдова стремится вступить в ЕС до 2030 года: коротко
- Молдова намерена вступить в ЕС вместе с оккупированным Россией Приднестровьем. Президент страны Майя Санду надеется, что это произойдет до 2030 года.
- Санду убеждена, что путь Молдовы в Европейский Союз поможет разрешить ей "замороженный конфликт".
- Также Санду считает, что решение ситуации с непризнанным Приднестровьем заключается в борьбе с коррупцией и проведении экономических реформ. Это покажет жителям Приднестровья, что связи с блоком, а не с Россией, будут полезны для их жизни.