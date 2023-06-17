Как отметил Батринча, ПСРМ с самого начала высказалась против войны в Украине, показав "ответственную и мудрую позицию". Он объяснил, что таких заявлений партия раньше не делала "учитывая уязвимость Молдовы во время войны двух великих сил мира".

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Россия несет ответственность за войну в Украине

Мы осудили войну, призывали к миру и сформулировали наши идеи и видения так, как мы это чувствуем. Я не обязан выражать мнение в стиле, например, Алайба. Это как-то поможет Украине или нашей стране? Происходящее в Украине – это трагедия. Войну нужно остановить! Слишком много разговоров об оружии!

– сказал Батринча.

По его словам, сейчас звучит слишком много разговоров о продолжении войны, хотя "в мире есть большие силы, имеющие опыт разрешения и замораживания конфликтов".

Кроме того, Батринча сказал, что кроме России в этой войне виноваты и другие политики, а важные страны мира несут ответственность за эту войну.

"Я говорю о тех, кто всячески подпитывает милитаристскую риторику", – добавил политик.

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