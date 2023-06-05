Да во время интервью Президента Украины Владимира Зеленского для латиноамериканских СМИ, он спросил, какие границы России с Молдовой. 24 Канал.

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Какие у России общие границы с Молдовой, что она не дала развиваться этому государству?,

– риторически спросил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что в этом вся Россия: "ни при чем границы, они не считаются ни с чем".

Россия хочет вернуть те государства, которые были в советском союзе, и иметь полную оккупацию и власть над ними, – добавил украинский лидер.

К слову, Президент Владимир Зеленский уверен, что проблема Приднестровья и объединение Молдовы. будет решен после победы Украины.

Проблема Приднестровья