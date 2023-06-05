Так під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського для латиноамериканських ЗМІ, він запитав, які кордони Росії з Молдовою, інформує 24 Канал.
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Які Росія має спільні кордони з Молдовою, що вона не дала розвиватись цій державі?,
– риторично запитав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що в цьому вся Росія: "ні при чому кордони, вони не зважають ні на що".
Росія хоче повернути ті держави, які були в радянському союзі і мати повну окупацію та владу над ними, – додав український лідер.
Проблема Придністров'я
- Молдова має намір вступити до ЄС разом з окупованим Росією Придністров'ям. Президентка країни Мая Санду сподівається, що це відбудеться до 2030 року.
- Санду переконана, що шлях Молдови до Європейського Союзу допоможе вирішити їй "заморожений конфлікт".
- Також Санду вважає, що розв'язання ситуації із невизнаним Придністров'ям полягає у боротьбі з корупцією та проведенні економічних реформ. Це покаже мешканцям Придністров'я, що зв'язки з блоком, а не з Росією, будуть корисними для їхнього життя.