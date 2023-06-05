Так під час інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського для латиноамериканських ЗМІ, він запитав, які кордони Росії з Молдовою, інформує 24 Канал.

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Які Росія має спільні кордони з Молдовою, що вона не дала розвиватись цій державі?,

– риторично запитав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що в цьому вся Росія: "ні при чому кордони, вони не зважають ні на що".

Росія хоче повернути ті держави, які були в радянському союзі і мати повну окупацію та владу над ними, – додав український лідер.

До слова, Президент Володимир Зеленський упевнений, що проблему Придністров'я та об'єднання Молдови буде вирішено після перемоги України.

Проблема Придністров'я