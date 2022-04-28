Однако новый населенный пункт, который выберет человек, должен соответствовать тому, в котором он жил до войны. Об этом во время единственного телемарафона заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает 24 канал.

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Механизм выбора нового жилья

Новый населенный пункт должен обладать такими же характеристиками, где было предыдущее жилье. Стоимость квадратных метров в больших и в небольших городах отличаются. Впрочем, если человек будет хотеть перебраться из маленького городка в больший, предусмотрели специальный механизм доплаты.

Мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства, поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить… Если человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома,

– заявила Шуляк.

Как государство будет восстанавливать разрушенные дома

Глава "Слуги народа" пояснила, что разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома государство будет отстраивать на том земельном участке, где они и находились.

Что касается квартир – на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне,

– добавила Шуляк.

Она отметила, что законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья предусматривает и денежную компенсацию. Ее можно получить даже за недостроенные объекты, но при условии, что они имели возведенные опорные и внешние ограждающие конструкции.

В настоящее время проект закона №7198 проходит второе чтение в парламенте.

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